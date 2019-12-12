منها وضع الستائر.. إليك 10 نصائح قبل الاستحمام في الشتاء

تواجه الفتيات العديد من المشاكل وبخاصة غير المحجبات في فصل الشتاء، حيث يخشين جفاف بشرتهن وخصلات شعرهن، بسبب التقلبات الجوية والتعرض للمياه بشكل كبير، وقد ينزعج العديد من الأشخاص من الاستحمام في الشتاء بسبب خوفهم من الطقس البارد.

وإليك نصائح يجب معرفتها قبل الاستحمام في الشتاء، وفقًا لموقع "مايو كلينيك".

- تأكدي من تدفئة المنزل جيدًا، وإغلاق النوافذ.

- احرصي على وضع الستائر و"دفايات" الأرض، للشعور بالدفء.

- قومي بتدفئة الحمام أولًا من خلال تشغيل الماء الساخن، لتصاعد البخار، وإغلاق نوافذه.

- احرصي على تجهيز ملابسك وأدوات الاستحمام حتى لا تضطري للخروج، أو فتح الباب خلال الاستحمام، ما قد يعرضك للهواء.

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- عليكِ اختيار وقت مناسب للاستحمام، وعادةً ما يكون قبل النوم مباشرةً.

- تأكدي أن الماء كافٍ، وساخن بالحد المطلوب.

- عقب الانتهاء من الاستحمام، جففي جسدك، وشعرك جيدًا، للتخلص من قطرات الماء، وقومي بتغطية شعرك بالمنشفة.

- افتحي نافذة الحمام قبل الخروج، لتلاشي صدمة الهواء البارد.

- عقب ارتداء ملابسك والخروج، احرصي على ارتداء جوارب القدم، وغطاء للرأس.

- احرصي على وضع مرطبات الجسم، وخاصة بالكوعين والقدمين.

- تناولي مشروبا ساخنا عقب الاستحمام وقبل النوم مباشرة.