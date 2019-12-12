"انتخبوا المحاميات".. حملة لمناهضة العنف ضد المرأة: ورش ويوم مفتوح وترفيه

دشنت المحامية هبة عادل، رئيس مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، حملة "انتخبوا المحاميات"، خلال احتفالية ختام الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالمنطقة الآمنة بمنطقة إمبابة، بحضور النائبة البرلمانية منى منير، وجمعية حواء المستقبل، ومركز ACT، ومجموعة من المحاميات عضوات المبادرة.

وقالت رئيس مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، خلال كلمتها بالفعالية، إن الحملة تهدف إلى تشجيع ودعم ومساندة المحاميات للترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين القادمة، وصنع كوادر نسائية قادرة على صنع القرار، وبدأت الحملة من خلال ورشة تدريبة مكثفة للمحاميات بمحافظة بورسعيد الشهر الماضي.

وأضافت أن هذه الورشة هي بداية سلسلة من الورش المكثفة للمحاميات بمختلف محافظات مصر استعدادًا لخوض انتخابات النقابة المقبلة المقرر انعقادها في الربع الأخير من 2020، موضحة أن خلو مقاعد مجلس النقابة العامة منذ 1992 من المحاميات نهائيا، هو أحد أهم أنواع العنف الذي يمارس ضد المحاميات.

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وشهدت الاحتفالية الختامية لمناهضة العنف ضد المرأة يومًا مفتوحًا يطغى عليه "اللون البرتقال"، الذي يرمز إلى عام خالٍ من العنف، وتضمن فقرات متنوعة منها الأنشطة الترفيهية المقدمة للأطفال، لمحاولة توعيتهم عن العنف ضد المرأة بطرق تناسب مراحلهم العمرية، إلى جانب ذلك عرضت العديد من السيدات منتجات؛ وذلك تشجيعًا للتمكين الاقتصادي للمرأة أحد أهم أهداف المبادرة.

جدير بالذكر أن مبادرة المحاميات المصريات "محاميات من أجل العدالة للنساء"، هي مبادرة نسائية تطوعية بدأت بمجموعة من المحاميات الشابات المصريات حديثى التخرج بهدف دعم ومساندة المحاميات المترشحات لعضوية مجلس نقابة المحامين، والعمل على تكوين مجموعات داعمة وضاغطة من أجل تمثيل المحاميات بمجلس النقابة الذى لم تمثل فيه المحاميات منذ مجلس 1992 والذى تم حله فى 1995، ونشأت عبر مجموعة بالفيس بوك منذ عام 2004، وشملت بعد ذلك محاميات من عدة محافظات، وتعمل على مناقشة القوانين وتعديلاتها ومنها: قانون الأسرة بالتعاون مع جمعية المساعدة القانونية، وقانون الجمعيات الأهلية، قانون المحاماة، وقانون الرسوم القضائية.