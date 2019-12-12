فتح النوافذ وغسل الوجه والكفين.. نصائح للمحافظة على طفلك عند سقوط الأمطار

شهد طقس اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة، فضلًا عن سقوط الأمطار، في عدة محافظات، والتي تسببت في إرباك الحركة المرورية في الشوارع والطرقات.

وإليك عدة نصائح للمحافظة على صحة أطفالك بالتزامن مع هطول الأمطار، خلال الطقس السيئ، وفقًا لموقع "EverydayHealth".

- فتح النوافذ قبل النزول ليعتاد الأطفال على الجو الخارجي.

- إذا لم يستطع أطفالك غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، فعليكِ تشجيعهم على معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض.

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- إذا كان لديكِ طفل مريض، فستحتاجين إلى زيادة روتين التنظيف المنزلي، لذلك امسحي باستمرار أي أسطح يلمسها أطفالك، وحاولي استخدام البخاخات أو المناديل في التنظيف، فضلًا عن تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى للباقين.

- غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والأرجل بماء مباشر من الصنبور.

- يفضل تغير جميع الملابس بأخرى نظيفة بعد تنظيفها في الجو، وتناول ملعقة من عسل النحل.

- تعد أفضل الطرق وأكثرها أمانًا في الوقت المناسب للحماية من نزلات البرد هي غسل اليدين، فقط دعيهم يغسلوا أيديهم بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب "السعال"، لطرد البكتيريا الناقلة للفيروس.