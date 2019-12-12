نصائح للحفاظ على المكياج في الأمطار

المياه الغزيرة المتساقطة على الوجه يمكن أن تسبب تلف المكياج، لا سيما ذلك الذي لا يتسم بكونه مضادا للمياه، لذا يستعرض التقرير التالي نصائح للحفاظ على المكياج خلال الأمطار، بحسب مجلة Woman، المتخصصة في شؤون المرأة واللايف ستايل. ابدأي بوضع مرطب على البشرة. يجب استخدام كريم أساس مضاد للمياه. استبدال البلاشر أو (أحمر الخدود) الباودر بآخر مقاوم للمياه للحفاظ على مظهر جذاب. Advertisements تجنب استخدام الكونسيلر السائل واستبداله بمقاوم للمياه. يجب تجنب وضع الكحل الأسود الذي يذوب بفعل المياه، مسببا دوائر سوداء. ضعي ماسكرا مقاومة للمياه. اختاري ملمع للشفاة أو روج مقاوم للمياه. استخدمي مرطب شفاة حرصا على عدم الجفاف.

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