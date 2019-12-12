تعرفي على القطع الأنيقة لإضافتها لخزانة ملابسك في عام 2020

مع اقتراب نهاية عام 2019، حان الوقت لتتعرفي على مجموعة من اتجاهات الموضة الجديدة لعام 2020، ولحسن الحظ، يوفر موسم الإجازات الوقت المثالي لإضافة هذه القطع الأنيقة إلى قائمة أمنياتك الخاصة للعام الجديد، مما يتيح لك الحصول على خزانة ملابس مختلفة للسنة الجديدة، ستزودك هذه القطع أدناه أيضاً بالكثير من الأفكار لإطلالات مختلفة طول العام.

الأكمام الضخمة

كانت اتجاهات الموضة الخاصة بعام 2020 واضحة للجميع منذ بداية عروض الأزياء بأسابيع الموضة، حيث كانت أبرزها والتي تكلمنا عنها كثيراً من قبل هى الأكمام الضخمة، التي ستظل متواجدة لفترة طويلة.

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حقائب الكتف

بداية من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta إلى JW Anderson، ظهرت حقائب الكتف المميزة بكثرة في أسابيع الموضة السابقة بتصميمات وأحجام مختلفة .

نقشات polka

إذا كنتِ من محبين نقشات البولكا الكلاسيكية، فأنتِ محظوظه لأن هذا الاتجاه سيكون متواجد بقوة في عام 2020.



ارتداء الملابس الداخلية فوق ملابسك

هذا اتجاه جديد تماماً ومن الممكن أن يكون غريباً بعض الشيء للبعض، لكن إذا كنتِ تبحثين عن التنوع وتجربة إطلالات جديدة ومختلفة، هذه الإطلالة ستكون مناسبة لكِ.

برمودا شورت

مايميز البرمودا شورت أنه يمكنك أرتدائه مع العديد من الملحقات، سواء كان مع حذاء شتوي أو صندل صيفي بسيط.



قلادات ضخمة بشكل سلاسل

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انسى قليلاً القلادات الرقيقة البسيطة وجربي ارتداء السلاسل الضخمة بدلاً منها، لإطلالة عصرية.

الفيست

سيشهد العام الجديد عودة الفيست مرة أخرى، بكل أشكاله وأنماطه المختلفة.

الكعوب القصيرة المكتنزة

اختفى قليلاً هذا النوع من الكعوب العالية العام الماضي، لكنه يعود مرة أخرى وبقوة .

اكسسوارات الؤلؤ

يبو أن اكسسوارات الؤلؤ سنظل نتحدث عنها طول العام الجديد، لأسباب عديدة أهمها أنها يمكن أن تحول إطلالتك على الفور إلى إطلالة راقية مميزة.

فساتين ماكسي بتصميمات مبتكرة

إذا كنتِ تخططين لإطلالات صيف 2020 منذ الآن، ننصحك أن تتجهى إلى الفساتين الماكسي الطويلة بتصميمات مبتكرة.



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