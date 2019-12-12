تألقي بأحمر الشفاه الداكن واختاري ما يناسب بشرتك

القاهرة - لايف ستايل
تألقي بأحمر الشفاه الداكن هذا الخريف، واختاري تدرجات الألوان المائلة للأزرق والعنابي لتتبعي بإطلالتك أخر صيحات الموضة. فالشفاه المتمردة لا تخضع إلى أي قواعد لتطبيقها، وتوجد تدرجات داكنة معينة يمكنها أن تناسب لون بشرتك دون الأخرى.
المرأة العربية تتميز بلون البشرة الحنطي المائل للسمار أحيانا، وعادةً ما يكون من السهل جداً تنسيق هذا اللون مع أحمر شفاه مناسب، على عكس ذوات البشرة الفاتحة، التي تكون اختياراتهن محدودة ولا تناسبهن إلا الألوان الجريئة والداكنة لتجنب الظهور بهيئة شاحبة.
والبشرة السمراء تناسبها التدرجات الأرجوانية الداكنة، لأنها تساعد على إبراز جمالها المختلف، وعن طريقها يمكن ابتكار إطلالة جذابة لافتة للأنظار، بالإضافة إلى تدرجات اللون الأحمر والتوتي والأرجواني والعنابي... هي ألوان جريئة ومثيرة تعطي للشفاه جمالا متمردا.
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