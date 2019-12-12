شيرين رضا أناقة ما بعد الخمسين بأسلوب بنات العشرين

شيرين رضا حتى اليوم، تُعتبر واحدة من أكثر النجمات العربيات جمالًا، وبالرغم من تجاوزها الخمسين من العمر، غير أنها مازالت تتمع برونقها وتألقها وملامحها الأوروبية الناعمة، الطبيعية والبعيدة عن عمليات التجميل، ولهذا في كل مرة نشاهد شيرين رضا في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء، نراها في اطلالات لافتة وجريئة بأسلوب بنات العشرين، حيث إنها غالبًا ما تختار تصميمات الأزياء العصرية والمواكبة للموضة، وتنسقها بأسلوبها الأنثوي الجذاب، واليوم جمعنا بالصور أبرز اطلالات شيرين رضا التي اعتمدتها مؤخرًا بأزياء شبابية.

اطلالة معرقة بالورود اعتمدتها شيرين رضا

الأقمشة الموردة موضة هذا الموسم، وتوحي بالكثير من الأنوثة وهي تلائم النساء من مختلف الأعمار، وهنا نسقتها شيرين رضا على اطلالة مميزة من غوتشي Gucci، حيث اختارت معطفًا طويلًا، وبنطلون قماش واسعًا معرقًا مع توب باللون البيج، وشنطة يد من الجلد من غوتشي أيضًا.

لوك مميز مستوحى من السبعينيات اعتمدته شيرين رضا

شاهدنا شيرين رضا في إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرًا، وقد تألقت في اطلالة مميزة مستوحاة من السبعينيات، بدت فيها أنيقة وعصرية في آنٍ واحد، حيث اختارت بنطلونًا من الترتر البراق باللون الفضي مع قميص أبيض ناعم، ومن فوقهما اختارت معطفًا طويلًا من الفرو باللون البيج، وأكملت اللوك بشنطة يد، وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود.

اطلالة راقية لـ شيرين رضا على السجادة الحمراء

إحدى أجمل اطلالات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لهذا العام، كانت اطلالة شيرين رضا التي تألقت في فستان ناعم من قماش التول الأسود المشكوك بحبات الكريستال البراقة، بقصة الكتف الواحدة التي ناسبتها وناسبت سنها، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش صغيرة باللون الفضي ومجوهرات ماسية لافتة.

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فستان قصير من بالمان اختارته شيرين رضا

الفساتين القصيرة تناسب قوام شيرين رضا الممشوق، وهنا رأيناها على السجادة الحمراء وقد نسقت لوك مميزًا وعصريًّا في فستان قصير من بالمان Balmain مقلم باللونين الأسود والفضي، مع حقيبة كتف صغيرة باللون الفضي، وحذاء كاحل عصري مرصع بمسامير معدنية باللون الفضي.

اطلالات شيرين رضا تجمع بين الأسلوب العصري والأسلوب الأنثوي الناعم، استوحي منها بعض الأفكار لتتألقي في مناسباتكِ بغضّ النظر عن سنّكِ.

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