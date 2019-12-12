موضة إكسسوارات عليك اختيارها لخريف وشتاء 2020

تعد الإكسسوارات قطعة هامة في خزانة كل فتاة وبالأخص التي تريد تجديد إطلالتها اليومية التقليدية. فمن خلال بعض التفاصيل الصغيرة وبالاستعانة بالإكسسوارات يمكنك تغيير شكل إطلالتك خاصة إن كنت تقومين بتنسيق الملابس مع نفس القطع. وكي يكون مظهرك راقي في كل مرة عليك مواكبة صيحات الإكسسوارات لخريف وشتاء 2019-2020 من أقراط وقلادات وأساور. لضمان الحصول على إكسسوارت فريدة لا تشبه أحد فعليك التعرف على أبرز الصيحات الرائجة للشتاء القادم.

الأقراط الطويلة التي تصل للأكتاف

دائمًا ما تكون الأقراط الطويلة من الصيحات الرائجة بكل عام فهي قطعة فريد لتضيف لمظهرك أناقة لا مثيل لها. وقد سيطرت موضة الأقراط الطويلة التي تصل إلى الأكتاف هي الأكثر روجًا في خريف وشتاء 2019 2020. والتي شاهدناها بأشكال متنوعة سواء مع موديلات الأقراط غير المتشابهة فيكون أحدهم طويل يصل إلى الكتف بشكل عصري جرئ. كما ظهرت مع موديلات الأقراط الطويلة بتصميم مميز ملائم كي تتناسب مع إطلالتك بمختلف الأوقات.

قرط واحدة فقط كافي

تعد من الصيحات التي ظهرت منذ أكثر من عام ولازالت مستمرة حتى موسم خرف وشتاء 2019 2020. فإن كنت تبحثين عن شكل أقراط مميز وغير تقليدي عليك اتباع هذه الصيحة. فقدت برزت موضة الأقراط المكون من قرط واحد وليس زوجين والتي يمكن أن تمنحك مظهر مميز خاصة إن كان القرط يتميز بتصميم ضخم وكبير أو طويل كي يكون ملفت للانتباه بمجرد ارتدائه.

موضة الأقراط الشراشيب

من منا لم تحب ارتداء الأقراط بموضة الشراشيب التي كانت الصيحة الأكثر روجًا في السنوات القليلة الماضية. وهي هي موضة الشراشيب مستمرة ولكن ببعض الموديلات الجديدة التي سوف تمنحك مظهر جذاب. فلفت انتباهي ظهور موضة الشراشيب بأكثر من شكل سواء مع الخيوط المتعددة لتصبح شراشيب بلون مميز. كما برزت الشراشيب المعدنية من خلال الأقراط التي تتميز بتفاصيل متدلية كثيرة.

موضة الإكسسوارات المرصعة بالفصوص البراقة

أصبحت الإكسسوارات المرصعة بالفصوص بالكامل بشكل براق من الصيحات الرائجة بشكل كبير هذا العام. والتي ظهرت بأكثر من شكل مع الأقراط والقلادات والأساور والتي يمكن أن تمنحك مظهر مميز لإطلالة ملفتة للانتباه. وتتناسب هذه الصيحة بشكل أكبر إطلالتك في السهرة.

الإكسسوارات البوهيمية

تعد الإكسسوارات البوهيمية من القطع الرائجة والتي دائمًا ما تكون بخزانة كل فتاة وخاصة المراهقات. كما أنها تعد من القطع الرائجة والموجودة دائمًا على ساحة الموضة ولا تختفي. فشاهدنا القلادات المتعددة المزينة بالريش الملون والأساور التي تتميز بتفاصيل متعددة الألوان بطريقة عصرية وغير تقليدية.

موضة الإكسسوارات غير المتشابهة

بعد أن تعودنا على ظهور موضة الأقراط غير المتشابهة ضمن صيحات الموضة لفت أنظارنا انتشار هذه الصيحة مع مختلف أنواع الإكسسوارات. فظهرت مع القلادات بأشكال متنوعة ومختلفة ليتم تنسيق مع بعضها وكذلك مع الأقراط لتصبح هي الموضة الأكثر روجًا بموسم خريف وشتاء 2020.

الأقراط المستديرة

من منا لا تملك في خزانتها الأقراط المستديرة سواء بتصميمها التقليدي أو المزينة ببعض الفصوص الملونة. فهي من الصيحات التي لا تختفي مع مرور الزمن والتي سوف تستمر معنا ضمن صيحات خريف وشتاء 2019 2020 . فلا تترددي من ارتداء الأقراط المستديرة بالشكل المفضل لك للحصول على إطلالة فريدة.

قلادات التشوكر Choker

ظهرت موضة التشوكر Choker منذ ثلاث أعوام فكانت ضمن الاكسسوارات الرائجة فاختارتها العديد من الفتيات. وعادت من جديد هذا العام موضة التشوكر ولكن بشكل مختلف لتصبح عبارة عن قلادة من الجلد مع بعض التفاصيل المعدنية المميزة التي تمنحك مظهر عصري.

موضة قلادة الشوكر بأحجار ملونة

القلادة التشوكر المعدنية المرصعة بالفصوص الملونة بشكل فخم وراقي للغاية. فلا تترددي من ارتدائها في السهرة مع فستان سواريه مميز.

موضة الإكسسوارات بشعار العلامات التجارية الشهيرة

ادت من جديد موضة الإكسسوارات التي حملت شعار العلامات التجارية الشهيرة. فكانت القلادات والأقراط والأساور التي تتميز بشعار أو اسم دار أزياء مثل ديور أو شانيل أو موسكينو من الصيحات الرائجة بشكل كبير لموسم خريف وشتاء 2020 والتي سوف تمنح إطلالتك مظهر عصري جذاب.

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صيحة إكسسوارت الدبابيس

ظهرت منذ عام أو اثنين موضة الإكسسوارت التي اتخذت شكل الدبوس والتي شاهدنها مع القلادات والأقراط والبروش. ولكن عادت من جديد موضة الدبابيس لتظهر مع الأقراط والبروش بشكل أكبر ولتكون اختيارك إن كنت تبحثين عن إكسسوارات عصرية بتصميم غير تقليدي.

القلادات متعددة الطبقات

تعد القلادات ذات الطبقات المتعددة من الصيحات الرائجة بشكل كبير هذا العام والتي شاهدناها على منصة عروض الأزياء لموسم شتاء 2020. فإن كنت تردين الحصول على لوك ملفت للانتباه انصحك باختيار صيحة القلادات المتعددة الطبقات التي تمنح مظهر جرئ. والتي ظهرت بشكل أكبر مع القلادات على هيئة الجنزير.

الأقراط بتصميمات غير تقليدية

تظهر بكل عام موضة أقراط بتصميمات غير تقليدية لم نعتاد على رؤيتها. فخطفت أنظارنا هذا العام حين تم تقديم الأقراط التي تتخذ شكل الحيوانات أو معلم سياحي لمدينة مشهورة مثل برج إيفيل. وكل موديلات الأقراط غير التقليدية دائمًا ما تكون اختيار الفتاة التي تبحث عن مظهر جرئ.

موضة الأقراط الملفوفة

تم تقديم موضة الأقراط الملفوفة بشكل مبتكر على منصات عروض الأزياء خلال موسم خريف وشتاء 2020 والتي منحت كل فتاة مظهر عصري جذاب. فظهرت موديلات الأقراط بشكل هندسي بطريقة متداخلة كما تم تقديم الشكل الملفوف المتدلي أسفل الأذن أو حولها لمظهر أكثر جاذبية.

البروش الكلاسيكي الدرامي

هناك العديد من الفتيات تعشق ارتداء البروش بأغلب إطلالتها وعلى الرغم من أنني كنت أعتقد أن البروش الكلاسيك قطعة بسيطة للغاية إلا أنه تم تقديمه بطابع وشكل درامي وكلاسيكي فريد. فظهر بأشكال مثل صورة باللون الأبيض والأسود. كما خطف أنظارنا البروش الكلاسيكي التي كنت شاهد جدتي ترتديها في الصور القديمة.

قلادات الجنزير

يعد اللؤلؤ من الإكسسوارت الفريدة التي تصدر موضة الإكسسوارات في العام السابق وسوف تستمر معنا حتى الشتاء القادم أيضًا. ويمكنك اختيارها حسب ذوقك سواء في القلادة أو الأقراط أو الأساور أو الخواتم فهي سوف تكون رائعة في كل هذه الأشكال. ويمكنك تنسيقه سواء مع ملابسك الكلاسيكية أو العصرية.

موضة الإكسسوارات الضخمة

ظهرت أشكال عدة من الإكسسوارت الضخمة سواء في الأساور العريضة ذات التصميم العصري. أو مع القلادات كبيرة الحجم التي تملئ منطقة الصدر بأكملها بشكل جذاب للغاية. كما لفت انتباهي أنه لم يتم تقديم موضة الـ Ear Cuffs إلا بالشكل الضخم والكبير الذي يمكن أن يلبي ذوق بعض الفتيات الجريئات.

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