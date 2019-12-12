تعرفي على طرق تنسيق الحزام الجوتشي مع ملابسك

حزام جوتشي من الإكسسوارات الرائجة

منذ سنوات وحتى اليوم. خاصة بعدما أصبحت الكثير من النجمات والمشاهير ومدوني الموضة يظهرن به في مختلف إطلالاتهن. وبما أن الكثيرات يبحثن عن طرق لتنسيق حزام جوتشي مع الملابس.

أفكار لارتداء حزام جوتشي مع التنانير

إن كنت من محبات التنانير والتي عادت بقوة لأحدث صيحات الموضة هذا العام بأشكالها المختلفة، سواء التنورة البليسيه والتي تحدثنا في السابق عن أفكار لارتدائها، الستان وغيرها. فننصحك بتجربة تنسيق حزام جوتشي مع تنورتك، بالتأكيد سيمنحك مظهراً أنيقاً وجذاباً.

تنسيق حزام جوتشي مع الفساتين

١- إن كان خيارك هو ارتداء فستان كاجوال، فيفضل اختيار حزام جوتشي العريض نسبياً. أما إن كان فستان سهرة فيفضل الحزام الرفيع.

٢- يمكن أن يكون الحزام بنفس لون الفستان إن كنت ترغبين في تحديد خصرك مع الحصول على مظهر أطول.

٣- أما إن كنت من صاحبات القامة الطويلة، فيمكنك هنا اختيار حزام جوتشي بلون مختلف عن الفستان.

٤- يمكنك التنسيق بين لون الحزام والحذاء والحقيبة معاً.

أفكار لارتداء الحزام الجوتشي مع البليزر

بما أن البليزر من القطع المفضلة لدى أغلبنا ويلقى أيضاً رواجاً بشكل كبير في شتاء 2020، فيمكنك ببساطة تنسيقه مع حزام جوتشي للحصول على إطلالة أنيقة...

١- قومي باختيار الحزام بنفس لون البليزر أو يمكنك الاعتماد بشكل كلي على الحزام الأسود، والذي يسهل تنسيقه مع مختلف الألوان. حاولي إحكامه جيداً عند الخصر ليظهر منحنيات جسمك بشكل أفضل.

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٢- إن كنت لا ترغبين في إحكام البليزر، فيمكنك ارتداء الحزام على خصر البنطلون أسفل البليزر.

لاحظي: إن كنت ترغبين في طولاً إضافياً اختاري الحزام بنفس لون البنطلون، أما إن كنت صاحبة قامة طويلة فاختاريه بلون مختلف)

طرق تنسيق الحزام الجوتشي مع البلوفرات

وبما أن أغلبنا لا يستغنى عن ارتداء البلوفرات في الشتاء، فلماذا لا نمنحها مزيد من الأناقة؟! فكل ما عليك فعله هو تنسيقها مع حزام جوتشي المميز وبنطلون يناسبك.

١- اختاري حزام جوتشي بلون البنطلون فهذا هو الخيار الأفضل دوماً. وضعي مقدمة البلوفر بالداخل حتى يمكنك إظهار علامة جوتشي المتواجدة على الحزام.

٢- إن كان البلوفر Oversized وطويل بالوقت ذاته، فيمكنك إحكام الحزام عليه من الخارج بدلاً من وضعه على خصر البنطلون.

طريقة ارتداء حزام جوتشي مع الكارديجان

أيضا يمكنك تنسيق الكارديجان الصوف مع حزام جوتشي بشكل أنيق. فقط كل ما عليك فعله هو اختيار الحزام ذو عرض متوسط وإحكامه على منتصف الكارديجان.

لاحظي: إن كنت ترغبين في مظهر أطول اختاري الحزام بلون الكارديجان.

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