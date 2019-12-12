هل تعانى من تشقق الأظافر؟ .. استخدمٍ هذا الجل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "Elle" الألمانية أن التطبيقات التجميلية للأظافر، مثل الأكريليك والشيلاك، تتسبب مع مرور الوقت في إجهادها، ما يؤدي إلى تشقق الأظافر وتقصفها.
ولمواجهة ذلك تنصح المجلة المعنية بالجمال والموضة باستخدام جل عناية يحتوي على الكالسيوم؛ حيث إنه يعمل على تقوية الأظافر ويحارب التشقق والتقصف، كما أنه يمنح الأظافر ملمسا ناعما كالحرير.
وأشارت “Elle” إلى أنه يمكن استخدام جل العناية الغني بالكالسيوم كطلاء أساس “Base Coat”، حيث إنه يجعل طلاء الأظافر يدوم لمدة أطول.
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