حال الأبراج في "اكتئاب الشتاء".. "القوس" هيعيط.. و"الثور" هينعزل

مع قدوم فصل الشتاء الذي يربطه الكثيرون برفع حالة الاكتئاب، وتغيير الحالة المزاجية للأشخاص ينتابهم شعور بالحزن والضيق، ويحاول البعض اتباع بعض الطرق للترفيه عن أنفسهم ومحاولة استعادة نشاطهم من جديد.

ويختلف الحال لدى لأصحاب الاكتئاب من شخص لآخر حسب البرج الذي ينتمي إليه، وأوضحت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة علم الأبراج، الطريقة التي يتخذها كل برج أثناء فترة الاكتئاب.

برج الحمل

رياضة البوكس الطريقة المسلية التي يتبعها أصحاب برج الحمل للتغلب على الطاقة السلبية ومرحلة الاكتئاب.

برج الثور

الانعزال التام والاستمتاع بالحياة بمفردهم، هو ما يفعله أصحاب الثور حتى تنتهي مرحلة الاكتئاب.

برج الجوزاء

يمكن لأصحاب هذا البرج الانشغال بأنشطة جديدة، فعادة ما يتسمون بالتفاؤل الذي يمكنهم من التغلب على حالتهم المزاجية.

برج السرطان

يميل أصحاب السرطان للاكتئاب، لذلك يفضل الجلوس في المنزل عند الضيق لأنه مصدر الأمان بالنسبة إليهم.

برج الأسد

عند وقوع أصحاب الأسد في مرحلة الاكتئاب، ممكن يضطر إلى الكذب إلى أن يصدقها.

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برج العذراء

العملية والواقعية من السمات الأصيلة لأصحاب برج العذراء، فلا يترك نفسه للمشاعر حتى تسيطر عليه، ويمكنه ترك أي علاقة تسببت في اكتئابه، ويخلق واقعا جديدا.

برج الميزان

الذهاب إلى السينما والاشتراك في الأنشطة الفنية والرقص الوسائل التي يلجأ إليها أصحاب الميزان للخروج من الاكتئاب.

برج العقرب

التخطيط للانتقام الحل الوحيد الذي يتخذه العقرب للخروج من الاكتئاب.

برج القوس

يفضل أصحاب برج القوس البكاء بشكل هستيري واتخاذ فترة طويلة من الوقت حتى استعادة حالتهم النفسية مرة أخرى.

برج الجدى

هم أشخاص إيجابيون بطبيعتهم، لذلك النجاح في عملهم والسعادة في الحياة الشخصية الحل الوحيد للتغلب على فترة الاكتئاب.

برج الدلو

الانعزال أثناء الاكتئاب هو النهج الذي يسيرون عليه حتى يستعيدوا حالتهم النفسية مرة أخرى.

برج الحوت

يتسم أصحاب برج الحوت بالضعف النفسي ويبحثوا عن السعادة المزيفة وقت الاكتئاب لذلك من الممكن أن يتجهوا إلى إدمان المخدرات أو شرب الخمر.