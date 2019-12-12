"إياد" يعاني من مرض نادر بالقلب ويبحث عن متكفل للعلاج.. ووالدته: ضحكته بدأت تختفي

طفل لم يتعد عمره سوى 4 سنوات، يعاني من آلام في القلب تفوق قدرته، وعلى إثره تدور الأم الثلاثينية على المستشفيات في محاولة إنقاذ طفلها، هذه هى ملخص قصة الطفل إياد وائل عبدالمحسن، الذى ولد يعاني من مرض في القلب.

البداية بعد الولادة واكتشاف أهل الطفل إصابته بمرض في القلب يطلق عليه "رباعى فالوت"، وهى حالة نادرة ناتجة عن 4 عيوب خلقية في القلب توجد منذ الميلاد تؤثر في بنية القلب وتدفق الدم.

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تقول عبير عصام، والدة الطفل أثناء حديثه لـ "هُن"، "الأكسجين بيقل في جسمه وصل 55 وعامل وصلة شريانية واتسدت دلوقتي محطوط على جهاز التنفس الصناعي".

مرض نادر في القلب صاحب الطفل جعل والديه يجوبون المستشفيات بحثًا عن المكان الذى يتكفل بنفقات العملية التي لا يستطيع والديه على تكلفتها، "ابني عمل وصلة شريانية ومستنين العملية التانية مش هتتعمل تبع التأمين لأن تكلفتها عالية لازم يعمل عملية تصليح كلى في القلب".

تأمل الأم في علاج نجلها والتكفل بمصاريف علاجه، وأن تعود الابتسامه على وجه طفلها التي انطفأت حسب قولها بسبب صراخه المستمر من آلام قلبه، يطلق عليه الأهالي في البلده التي ولد فيها "ملاك إسكندرية".