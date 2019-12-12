فيديو.. رجاء الجداوي: بلاقي عندي روح شابة أكتر من الشباب

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها دائما ما تستفيد من خبرات الجميع سواء كانوا كبارا في السن أم صغارا، وأضافت: "قابلت حد في أمريكا من سنين وقت مكنت عارضة أزياء، وقالي أنت ملكيش سن معين، عشان كدا أما بقعد مع الممثلين الشباب اللي عندهم روح شابة كبيرة جدا، بلاقي عندي زيها وأكتر منها".
وتابعت خلال استضافة أبطال عمل "شبر ميه" ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc": "يمكن مش عايزة أعترف إني كبرت قوي، أنا كبرت وسعيدة بده، وسعيدة إن ربنا مد في عمري لحد ما بقى عندي حفيدة".
وواصلت رجاء قائلة: "إنك تتعاملي مع الشباب وتتواصلي معاهم شيء في غاية الروعة، ومش بالكلام بس لكن بإنك تقفي جنبهم ويمسك وهجهم".
وعن أحمد السعدني قالت هو خليط إنساني جميل وتركيبة رائعة، بالإضافة إلى أنه مثقف جدا وهذا نتاج لتربيته في أسرة مثقفة وفنية كبيرة بداية من محمود السعدني وصلاح السعدني.
مسلسل "شبر ميه" إنتاج سينرجي وسيليمديا، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، وندا موسى، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وحنان سليمان، ورجاء الجداوي، وإنعام سالوسة، وتأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.
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