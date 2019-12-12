أحلى طلّة: منى المنصوري تُبدع في الاختيار والتصميم.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تختلفُ طريقة تنسيق الملابس باختلاف تكوين معالم المرأة، فقد يكون الجسد على شكل كمثرى، حيث يغلب على هذا النمط من الأشكال الأكتاف الضيقة مقارنة بقياس الفخذين والأرداف، وهنا تكون المهمة الأساسية في انتقاء الملابس هي تحقيق التوازن بين ضيق كتفيكِ وكِبر الفخذين.

ويُمكن في هذه الحالة اختيار الملابس التي تُحدّد الخصر وتتميز بالزخرفة على الأكتاف أو الخطوط المرسومة بالعرض، لأنَّ تلك الخطوط المرسومة بالعرض ستوحي بازدياد عرض كتفيكِ، أيضًا الملابس الواسعة لأسفل والفساتين الضيقة من أعلى الخصر وفضفاضة كلما اتجهتِ لأسفل، مع اختيار سراويل الجينز ذات العرض الواحد والمستقيمة الشكل.

أمّا إذا كان الجسد على شكل تفاحة أي يتميز بالامتلاء وبتوزع الزوايا على أنحاء الجسم من الأعلى وصغر الجسم من الأسفل، في هذه الحالة عليك اختيار الملابس ذات اللون الغامق وتجنُّب الملابس الضيقة ذات الأنسجة الخفيفة والمطاطية كذلك الحرص على عدم وجود النقوش والتطريز ويمكن الاستعاضة عنها باختيار الإكسسوارات التي تكسر اللون الغامق.

وهناك أشكال كثيرة لجسد المرأة وقواعد متنوعة لاختيار الملابس مع كل شكل، سنتناولها بالتفصيل في حلقاتنا المقبلة من برنامج أحلى طلّة، أمّا في حلقة هذا الأسبوع تُقدّم لنا مصممة الأزياء المبدعة منى المنصوري إطلالتين اختارتهما لضيفتها إنجي وتفوّقت كل إطلالة على الإطلالة التي سبقتها إلا أنها خبيرة الموضة وبفضل حسِّها الفني فضّلت الإطلالة الثانية على الأولى. تابعي الحلقة كاملة وأخبرينا أنت أي إطلالة تُفضلين؟

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الهدف من برنامج أحلى طلّة

برنامج أحلى طلة هو برنامج يُصوَّر بالتعاون مع نخبة من مصممي الأزياء ويهدف إلى رصد أحدث الإطلالات التي تلائم مختلف السيدات في مناسبات مختلفة مع التركيز على اختيار التصاميم التي تُخفي عيوب الجسم وتُبرز جماليته بطريقة أنيقة ومبتكرة مستفيدةً في ذلك من خبرة المصممين الطويلة في هذا المجال، الشخصيات المختارة هنّ سيدات أنيقات يعشقن التجدُّد والموضة ويرمزن لكل سيدة تسعى لتكون الأجمل في محيطها.

شركاؤنا في البرنامج مُدوِّنات وفنانات وربّات بيوت وسيدات أعمال وكلهنّ يعشقنَ الموضة والجمال والأزياء.