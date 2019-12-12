تعرفي على إتيكيت حضور حفلات الزفاف

هل تعلمين أن لحفلات الزفاف إتيكيت لا يمكن التخلي عنه؟ نعم لا تتعجبي من الأمر، فليس حفل الزفاف مقتصر على الحضور فقط أو تناول الطعام فحسب. إنما يوجد كثير من القواعد التي يجب أن يتحلى بها ضيوف حفلات الزفاف وإلا وقعن في كثير من المشاكل والإحراج. فهيا تعلمي معنا ما هو إتيكيت حفلات الزفاف.

١- في بداية الأمر عندما ترسل إليك دعوة محدد فيها عدد الأشخاص الذي يجب حضورهم، فيجب عليك ألا تصطحبي سوي العدد المحدد.

٢- اختاري الملابس التي تتلائم مع حفل الزفاف سواء كان بالنهار أو في الليل، واحذري الذهاب باللوك الكاجول.

٣- تجنبي الذهاب إلى حفل الزفاف في وقت متأخر، بل حاولي الحضور في وقت مبكر قبل وصول العروسين.

٤- إذا كانت الدعوة مكتوب عليها مكان جلوسك، فيجب عليك أن تلتزمي بهذا الرقم ولا تخالفيه.

٥- يجب عليك أن تحضري للعروسين هدية تتلائم معهم، وليس شرطا أن تكون باهظة الثمن.

٦- من الأفضل لك ألا تسلمي الهدية إلى العروسين أثناء حفل الزفاف، بل ارسليها إلى منزل العروسين.

٧- اعلمي جيدا أن في هذا اليوم يكون العروسين في غاية الانشغال، لذا اذهبي أنت للسلام عليهم ومباركتهم.

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٨- إذا كنت صديقة مقربة للعروس، فيجب أن تعرضي عليها المساعدة واسأليها إن كانت تحتاج وجودك معها من بداية اليوم أم لا.

٩- حاولي ألا تحضري أطفالا صغارا معك في حفل الزفاف حتى لا يتسببوا في إزعاج الآخرين.

١٠- من المعلوم أن أول رقصة تكون للعروسين فقط، فاحذري أن تقومي بالرقص قبل إعلان ذلك خلال الحفل.

١١- في حالة عدم قدرتك على الذهاب إلى حفل الزفاف يجب أن تعتذري قبل المناسبة بوقت كاف.

١٢- لا تغادري حفل الزفاف بعد البوفيه مباشرة، بل عليك الانتظار قليلا لأن ذلك سيعطي انطباع أنك حضرت الحفل من أجل الطعام فقط.

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