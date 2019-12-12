ما الشامبو المناسب لفروة الرأس الحساسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه إن فروة الرأس الحساسة تميل للاحمرار والجفاف والحكة، ما يتسبب في تقصف الشعر وفقدانه للمعانه وبريقه.

ولمواجهة ذلك، ينصح فاينيتشيكه باستعمال شامبو يخلو من المواد، التي تتسبب في جفاف فروة الرأس كالكحول والمواد العطرية والمواد الحافظة والصبغات اللونية.

كما ينبغي أن يحتوي الشامبو على مواد فعالة تعمل على تهدئة فروة الرأس وترطيبها مثل الألو فيرا أو زيت الأرجان أو زيت جوز الهند. ومن المهم أيضا عدم غسل الشعر يوميا لحمايته من الجفاف.