طريقة عمل فراخ سويت آند ساور

تعتبر الفراخ من الأكلات المتكاملة في عناصرها الغذائية، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل فراخ سويت اند ساور، على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج "حلو وحادق" على سي بي سي سفرة. المكونات 4 صدور دجاج. 3 حبات فلفل الوان. فلفل أخضر. كوب كومبوت أناناس. نصف كوب عصير أناناس. نصف كوب بصل أخضر. ملعقة كبيرة زيت. ملعقة صغيرة جنزبيل مفروم. 3 ملاعق كبيرة خل أبيض. مرقة حسب الاحتياج. Advertisements ملعقة كبيرة نشا. ملح وفلفل أسود. أرز ابيض جاهز. طريقة التحضير تشوح قطع الدجاج في الزيت وتقلب جيدا حتى تصل إلى اللون الذهبي. يضاف عليها قطع الفلفل الألوان والفلفل الأخضر. يضاف الملح ورشة من الفلفل الأسود والجنزبيل المفروم. يضاف الخل والنشا ونستمر في التقليب. يضاف قطع الأناناس وعصير الأناناس وحلقات البصل الأخضر ونقلب جيدا ونضيف مرقة حسب الاحتياج. يترك الخليط حتى تمتزج كل المكونات ويقدم مع الأرز الأبيض.

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