"احذر التدخين".. أعراض التهاب الشعب الهوائية وطرق الوقاية

مع بداية فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتباين الطقس، يتعرض العديد من الأشخاص بالإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، بسبب برودة الهواء، مع انتشار الأبخرة والأتربة التي تؤثر بشكل سلبي على الرئتين.

وكان الدكتور محمد حنتيرة أستاذ أمراض الصدر كلية طب طنطا، أكد في بيان صحفي، اليوم، أن التهاب الشعب الهوائية يبدأ بنزلة برد أو أنفلونزا ناتجة عن الفيروسات، ثم تبدأ في الانتشار بشكل كبير في الجهاز التنفسي، وذلك من أنابيب الشعب الهوائية التي تنقل الهواء من وإلى الرئتين لأنسجة الرئة، وقد ينتهي الأمر بالتهاب رئوي.

أعراض التهاب الشعب الهوائية

أشار "مايو كلينك" لأعراض التهاب الشعب الهوائية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعال

ظهور مُخاط "بلغم"

الإرهاق

ضيق التنفس

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الحمى الخفيفة

رعشة

طرق الوقاية من التهاب الشعب الهوائية

ومن جانبه قدم الدكتور طارق صفوت، أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس، 4 نصائح للوقاية من التهاب الشعب الهوائية، جاءت على النحو التالي:

الإبتعاد عن التدخين

نصح أستاذ أمراض الصدر، بضرورة الإقلاع عن التدخين لأنه بدوره يدمر الرئتين، فضلًا عن تجنب التدخين السلبي أيضًا.

الإبتعاد عن مهيجات الرئة

والتي تتمثل في الأبخرة، الغبار، والملوثات الهوائية، من خلال ارتداء قناع يغطي الأنف والفم.

الاهتمام بالنظافة

الاهتمام بالنظافة بشكل كبير، وخاصة غسل اليدين جيدًا، يساهم في الحد من العدوى البكتيرية و الفيروسية.

الاهتمام بالحصول على اللقاح

أمثال لقاح الأنفلونزا ولقاح الإلتهاب الرئوي، وذلك لتقليل فرص الإصابة بأمراض الرئة.

افتتاح المؤتمر السنوي الإقليمي الـ 18 للجمعية العلمية للشعب الهوائية

وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، المؤتمر الإقليمي السنوي الـ 18 للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، بحضور كلًا من الدكتور أشرف حاتم مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المؤتمر، والدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء المتخصصين في مجال أمراض الشعب الهوائية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يذكر أن المؤتمر السنوي الإقليمي الـ 18 للجمعية العلمية للشعب الهوائية، هو مؤتمر رائد في مجال الشعب الهوائية، ويضم أكثر من 30 جلسة، ويستضيف أطباء من دول أجنبية منها "ألمانيا، أمريكا، فرنسا، تركيا، إسبانيا، إيطاليا"، ودول عربية "المملكة العربية السعودية، عمان، الإمارات"، ويشارك في فعالياته ما يقرب من ألف طبيب في جميع التخصصات "الباطنة، الصدر، الحساسية، الأطفال، القلب، الأنف والأذن والحنجرة".