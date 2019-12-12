طريقة عمل المسطردة في المنزل

يعد صوص المسطردة من المقبلات الشهية، والأساسية في بعض الأكلات، وخاصة السريعة. ويقدم لكٍ "هن" طريقة تحضيره في المنزل، بخطوات بسيطة. مكونات المسطردة 4 ملاعق كركم خردل مطحون معلقة كبيرة زنجبيل معلقة كبيرة بصل بودرة معلقة صغيرة فلفل أسود Advertisements ملح رشة سكر كوب خل كوب ماء خطوات تحضير المسطردة في البيت قومي بضرب الخردل مع الزنجبيل والبصل البودرة في الخلاط. ضيفي الكركم، والخل والماء، ويضاف إليه الجنزبيل والبصل البودرة والكركم والخل والماء تدريجيًا، واضربيهما مرة أخرى. ضعي الملح والفلفل والسكر، واضربي المكونات، مرة واحدة، واحفظيها.

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