طريقة عمل المسطردة في المنزل

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يعد صوص المسطردة من المقبلات الشهية، والأساسية في بعض الأكلات، وخاصة السريعة.
ويقدم لكٍ "هن" طريقة تحضيره في المنزل، بخطوات بسيطة.
مكونات المسطردة
4 ملاعق كركم
خردل مطحون
معلقة كبيرة زنجبيل
معلقة كبيرة بصل بودرة
معلقة صغيرة فلفل أسود
ملح
رشة سكر
كوب خل
كوب ماء
خطوات تحضير المسطردة في البيت
قومي بضرب الخردل مع الزنجبيل والبصل البودرة في الخلاط.
ضيفي الكركم، والخل والماء، ويضاف إليه الجنزبيل والبصل البودرة والكركم والخل والماء تدريجيًا، واضربيهما مرة أخرى.
ضعي الملح والفلفل والسكر، واضربي المكونات، مرة واحدة، واحفظيها.
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