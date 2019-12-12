تعرف على أعراض دوالي الساقين

دوالي الساقين من الأمور المزعجة التي تسبب آلام للمصابين بها، فهي عبارة عن علامات باللون الأزرق تظهر تحت سطح الجلد، وتعتبر منطقة الساقين هي أكثر المناطق تأثرًا بها.

وعرض موقع "Authority Nutrition" أعراض دوالي الساقين التي يجب الانتباه إليها:

التصلب الجلدي

ويعرف على أنّه تصلب الدهون تحت الجلد الذي يغطي منطقة ما فوق الكاحل بقليل، مما يتسبب بضمور الجلد.

نزيف

نزف المنطقة لفترة أطول من المعتاد في حال تعرّضها للجروح أو الضرر.

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ثقل الرجل

يشعر المصاب بثقل في الرجل خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية.

توسع الشعيرات الدموية

توسع الشعيرات الدموية في الساق المصابة، مسببًا ظهور ما يعرف بالأوردة العنكبوتية.

تغير لون الجلد

تغير لون الجلد المحيط بالمنطقة المصابة بدوالي الساقين إلى اللون البني أو الأزرق.

التهاب الجلد الركودي

التهاب الجلد الركودي والذي يتمثل بوجود احمرار، وجفاف، وحكة في المنطقة المصابة.