بدائل طبيعية تساعد على علاج تساقط الشعر

تبحث الفتيات عن وصفات آمنة واقتصادية لعلاج تساقط الشعر، الذي يزداد خلال فصل الشتاء، في انخفاض درجة الحرارة، وسط ارتفاع تكاليف المنتجات المتخصصة في ذلك الأمر.

فيما يلي، 4 بدائل طبيعية، تتميز بأنها اقتصادية وفعالة، للمساعدة على منع تساقط الشعر وتقوية الشعر ولمعان الشعر، بحسب ما ذكر وكالة "روسيا اليوم".

عصير البصل

يمكن الاعتماد على عصير البصل في قتل الجراثيم المسببة لالتهاب فروة الرأس، المسبب لتساقط الشعر، فضلا عن تنشيط الدورة الدموية ببصيلات الشعر، لاحتوائها على نسبة عالية من الكبريت.

تدليك الشعر بالزيت الساخن

يؤدي تدليك الشعر بالزيت الساخن، إلى ارتفاع معدل ةتدفق الدم إلى بصيلات الشعر وتقوية جدذوره وتحسين فروة الرأس وتلطيفها.

Advertisements

عصير جذور البنجر

يساعد تناول عصير جذور البنجر، في زيادة نسبة العناصر الغذائية التي تسبب تساقط الشعر.

الكشمش الهندي

غنيا بفيتامين "ج"، ونقصه أحد العوامل المساهمة في تساقط الشعر، كما يقوم زيت الكشمش بالمحافظة على فروة الرأس ويمنح الشعر لمعانا وقوة.