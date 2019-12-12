الفرق بين الورم الحميد والخبيث من حيث الشكل

يعتبر الورم هو نمو غير طبيعي للأنسجة ناتج عن الانقسام والتكاثر غير المنضبط لخلايا لا تقوم بأي وظيفة فسيولوجية، ليس من الضروري أن يكون الورم سرطاني، فبعض الاورام يمكن أن تكون حميدة.

صفات الورم الحميد

الورم الحميد هو نمو غير طبيعي للخلايا ولكن هذا الخلايا لا تنتشر لأجزاء أخرى من الجسم، الورم الحميد معظم الأحيان لا يشكل خطرا إلا إذا نما هذا الورم الحميد في أعضاء مهمة في جسم الإنسان مثل الأوردة الدموية والأعصاب.

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تمتاز الأورام الحميدة ببطء نموها، ولا تتسرب إلى الدم، أو اللمف ولذلك فهي لا تنتشر في الغدد اللمفاوية ولا في الأعضاء الأخرى من الجسم، وهي ليس لها تأثير سيئ على الجسم إلا إذا زاد حجمها وأصبحت تضغط على أعضاء أخرى.

صفات الورم الخبيث

وهي خطرة لأنها سريعة النمو والتكاثر وتنتقل بواسطة الدم أو اللمف إلى الأعضاء المهمة مثل الكبد والمخ والرئتين والعظام، وهي مميتة غالباً.

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