إذا كنت ممن فشلوا في حل لغز "مكعب روبيك" فعليك تجربة "مكعب بوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يبدو تماما مثل مكعب "روبيك كيوب" الدوار الشهير، ولكن مع وجود فارق رئيسي واحد. على عكس الاحجية الأصلية التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، والتي توفر عدد لا حصر له من الحلول الممكنة، لا يوجد سوى طريقة واحدة سهلة لحل لغز مكعب "بوب كيوب"، وهي لفه على محور واحد.

قم بتدوير وجهي المكعب متعدد الألوان مرة، ثم مرتين، ثم ثلاث مرات، وفجأة ستصطف كل الألوان. فتكون عبقري.

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ويتم بيع هذه اللعبة – التي توفر حلا لكل من لم يتمكن من حل لغز "مكعب روبيك" - على موقع "أمازون" الالكتروني، مقابل 14 دولارا.

وعلى الرغم من الجاذبية التي يتمتع بها المكعب في كل مكان، إلا أنه مشروع لم يتمكن من جمع الأموال الكافية (أو بالاحرى، أية أموال) في حملته التي تحمل اسم "كيك ستارتر"، وهو ما يعترف به مصمماه حاليا بفخر.

كما قام مصمما اللعبة، وهما دين كريستيانسون وعرفان أحمدي، في مشاركة تصميمات طباعة ثلاثية الأبعاد على موقع الويب الخاص بهما، لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى اللعبة.