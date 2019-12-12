ستايلست لـ"هن" عن أزياء مديرة أعمال أنغام في خطبتها: طالعة زي الملايكة

علقت الستايلست ومصممة الأزياء شيم جابي، على إطلالة راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، والذي تألقت خلاله بأزياء فضفاضة "أوف وايت"، ذات أكمام، مفضلة ترك شعرها منسدلا إلى جانب مكياج بسيط.

وقالت "شيم"، لـ"هن"، إن الأزياء مثالية للغاية، وتتميز بالرقة والنعومة والانسيابية، كما أنها مناسبة للاحتفال بالخطوبة في المنزل، ومتناسقة مع قوامها، مشيدة باختيارها اللون "أوف وايت".

وتابعت مصممة الأزياء: "اللبس مخليها شبه الملايكة، وراقي وبسيط، ولايق عليها"، مشيرة إلى أن "راندا" اعتمدت على "البساطة" و"الاحتشام" في إطلالتها، التي تتكون من قماش "الشيفون"، وبنطلون مصنوع من أحد أنواع الكتان الفاخر، مُطعم بخيوط من الحرير، متابعة: "اللبس غالي جدا، وأنيق لأبعد مدى".

خطوبة محمد الشرنوبي وراندا رياض

احتفل الفنان محمد الشرنوبي بخطبته، أمس الثلاثاء، على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، بعيدًا عن وسائل الإعلام.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

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جدير بالذكر أن الشرنوبي ظهر بصحبة الفنانة أنغام، وزوجها ومديرة أعمالها في العديد من الاحتفالات والمناسبات الفنية، الأمر الذي أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط بين راندا والشرنوبي.

وعلى صعيد السوشيال ميديا، فعلاقة الشرنوبي وراندا لم تتعد مجرد تبادل التهنئة، فمؤخرا هنأ الفنان راندا بمناسبة عيد ميلادها، عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "استجرام"، حيث نشر صورة لها مُعلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا زوزو".

ووسط احتفاء العديد من الفنانين والإعلاميين بخطبة محمد الشرنوبي وراندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، تغيبت المطربة أنغام عن المشهد، والتزمت الصمت التام.