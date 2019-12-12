طريقة عمل صوص الباربكيو في البيت

يلائم صوص الباربكيو الدجاج واللحوم وأنواع مختلفة من الأطعمة، ولكن طعمه المميز في الغالب يكون في محال الأطعمة الجاهزة، ويمكن عمله في البيت كذلك بطريقة سهلة. المقادير ملعقة كبيرة زيت زيتون. نشا. بصلة مبشورة. ملعقة صغيرة ثوم بودر. ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة. ملعقة كبيرة مستردة بودر. ملعقة كبيرة صلصة طماطم. 2 ملعقة كبيرة وسترشاير صوص. Advertisements 1/2 كوب سكر بني. 400 جرام طماطم معلبة. 1/2 كوب ماء بارد. 1/2 كوب خل تفاح. 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض. طريقة التحضير يوضع السكر البني مع الماء على النار لمدة 2 دقيقة حتى يذوب السكر تماما. يضاف البابريكا وبودرة المستردة والثوم البودرة. يضاف زيت الزيتون والبصل المبشور ثم يضاف خل التفاح. يضاف الوسترشاير صوص ثم الصلصة والطماطم المعلبة. يضاف النشا حتى الحصول على قوام سميك. يحفظ بعد أن يبرد لحين الاستخدام.

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