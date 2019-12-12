محمد الشرنوبي في 2019.. خطوبتان وانفصال وألبوم وأزمة

أصبح اسم الفنان الشاب محمد الشرنوبي، يتردد بقوة خلال هذا العام، فبين الحين والآخر، يتصدر "الشرنوبي" محركات البحث على الإنترنت، تارة لأعماله الفنية، بين التمثيل والغناء، وتارة لأزماته وقرارات إيقافه، فضلًا عن حياته الشخصية التي نالت نصيب الأسد من الاهتمام بأخبار الفنان.

وأمس، عاد "الشرنوبي" بقائمة البحث، بعدما أعلن رسميًا خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، والتي تأتي عقب أشهر قليلة، من فسخ خطبته من المنتجة سارة الطباخ، والتي أعقبها العديد من الأزمات التي واجهها.

ويرصد "هُن" مشوار محمد الشرنوبي في 2019.

"زي الفصول الأربعة".. أول ألبوم غنائي

تعد التجربة الأبرز للفنان، حيث فاجأ متابعيه في بداية العام، وتحديدًا بشهر مارس، بإصدار أول ألبوماته الغنائية "زي الفصول الأربعة"، فضلًا عن تصويره الأغنيات كليبات مصورة.

فيلم الممر

شارك الفنان محمد الشرنوبي، في بطولة فيلم الممر، الذي عُرض في عيد الفطر 2019، وحقق نجاحًا جماهيريًا، وفنيًا كبيرا فور عرضه بشاشات السينما، والشاشات الصغيرة، وذلك أمام الفنانين أحمد عز، إياد نصار، محمد فراج، والفنان أحمد فلوكس.

خطوبة سارة الطباخ

في يونيو الماضي، أعلنت سيدة الأعمال سارة الطباخ، خطبتها للفنان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الطباخ 3 مقاطع فيديو خلال تقدم "الشرنوبي" لخطبتها في تجمع عائلي، ضم والدها وبعض أفراد أسرتها، وأطلت العروس بزي أحمر، بينما ارتدى "العريس" أزياء "سمي فورمال"، تجمع الأبيض والأسود، وعلقت "الطباخ": "اتخطبنا رسميا".

فسخ الخطبة من الطباخ

لم يمر سوى شهر على إعلان الخطوبة، التي نشرته "الطباخ" ليفجر "الشرنوبي" مفاجأة بشأن فسخ الخطبة، وسرد الفنان تفاصيل العلاقة، عبر منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

قائلًا: "فسخت الخطوبة شهر يوليو 2018" هكذا أوضح الفنان محمد الشرنوبي عن علاقته بمديرة أعماله سارة الطباخ، ليقرر الخروج عن صمته، ويؤكد خبر انفصاله في بيان طويل، نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح "الشرنوبي"، خلال البيان، عن بداية علاقته بمنتجة أعماله سارة الطباخ، وعن عقد الاحتكار لمدة 10 سنوات الذي قدمته "الطباخ" من خلال شركتها "إيرث برودكشن"، متضمن لشرط جزائي يقدر بـ600 ألف دولار.

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أزمات واجهها الشرنوبي بعد فسخ الخطبة

عقب مرور أقل من شهرين على فسخ خطبته، من سارة الطباخ، ظل الفنان يواجه بعض الأزمات واحدة تلو الأخرى، والتي كانت بطلتها "الطباخ"

التحذير من التعامل مع الفنان

في منتصف سبتمبر الماضي، حذرت سارة الطباخ، المنتجة والمسؤولة عن كل أعمال خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، شركات الإنتاج الفني والإعلاني والإعلامي، من التعامل مع الشرنوبي.

وشددت الطباخ، في بيان أصدرته حينها، على أنه لا يجوز التعامل الإنتاجي مع الشرنوبي إلا من خلال شركتها، بعد أن علمت بوجود مفاوضات من بعض شركات الإنتاج معه.

نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف الشرنوبي

قررت نقابة المهن الموسيقية، في نوفمبر الماضي، إيقاف محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، حيث كان النزاع بينهما مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما.

واطلعت النقابة على هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كلا منهما، وخلصت إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.

خطوبته على مديرة أعمال أنغام

ربما لم يختتم عام 2019، على الفنان، إلا عقب قدومه على خطوة جديدة، وهو ما حدث بالفعل عقب إعلان خطبته، على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام.

ونشرت "راندا" عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من حفل الخطوبة، معلقة عليها: "أحلى حاجة حصلت لي في حياتي هي وجودك فيها ربنا بخليك ليا ويا رب نفضل مع بعض على طول، بحبك".