فوائد المساج للجسم

يمكن أن يكون التوجه إلى السبا ليس ترفيها بقدر ما هو علاج، حيث يمكن أن يدفع "المساج" للصحة والعافية، العلاج بالتدليك يمكن أن يخفف كل أنواع الأمراض، ومن الألم البدني، إلى الإجهاد والقلق، وتمتد الفوائد لأيام وأسابيع التي تلي الجلسة.

ويستعرض التقرير التالي فوائد المساج، بحسب موقع "مايند مساج".

الحد من التوتر

يعد يوم المساج في المنتجع الصحي طريقة رائعة للاسترخاء والتخلص من التوتر، ومع ذلك، من المؤكد أنك ستشعر بالراحة والاسترخاء لعدة أيام وحتى أسابيع بعد الجلسة.

تحسين الدورة الدموية

تخفيف العضلات والأوتار يسمح بزيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يكون لتحسين الدورة الدموية عدد من الآثار الإيجابية على بقية جسمك، بما في ذلك تقليل التعب وإدارة الألم.

تقليل الألم

يعد العلاج بالتدليك مفيدًا لتقليل بعض المشكلات مثل آلام أسفل الظهر والتصلب المزمن. سوف يكون المعالج المحترف قادرًا على استهداف مصدر ألمك بدقة والمساعدة في تحقيق نظام تدليك مثالي.

القضاء على السموم

يساعد تحفيز الأنسجة الرخوة في الجسم على إطلاق السموم من خلال الدم والأنظمة اللمفاوية.

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تحسين المرونة

العلاج بالتدليك سيخفف من وجع عضلاتك ويريحها، ويساعد جسمك على تحقيق مجموعة كاملة من إمكانات الحركة.

تحسين النوم

سوف يدعم التدليك الاسترخاء ويزيد من مزاجك الجيد. إن الذهاب إلى السرير بعضلات مريحة ومرتاحة يشجع على المزيد من النوم المريح، وسوف تشعر بالتعب في الصباح.

تعزيز المناعة

تحفيز الغدد الليمفاوية يعيد شحن نظام الدفاع الطبيعي للجسم.

تقليل التعب

المساج يعزز المزاج ويشجع على تحسين نوعية النوم، ما يجعلك تشعر بمزيد من الراحة وأقل تعبا في نهاية اليوم.

تخفيف الاكتئاب والقلق

يمكن أن يساعد العلاج بالتدليك على إطلاق الاندورفين في جسمك، ما يساعدك على الشعور بالسعادة والحيوية والراحة.

يقلل من تورم ما بعد الجراحة والإصابة

يعد التدليك المحترف طريقة رائعة للتعامل بأمان مع إصابة رياضية أو إعادة تأهيل بعد الجراحة.