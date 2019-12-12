تعرف على طريقة عمل شوربة العدس

تعتبر شوربة العدس، من أكثر الأطعمة المفضلة للكثيرين خاصة في فصل الشتاء، ومن الأطعمة المغذية ومصدر جيد للبروتين، الألياف الغذائية، الحديد والبوتاسيوم. وإليك طريقة عمل شوربة العدس، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير شوربة العدس عدس كرفس جزر كرات بطاطس طماطم كمون ثوم فلفل حار بصل بصل اخضر حبهان ورق لورا Advertisements عيش محمص سمـنة ملح فلفل أسود طريقة تحضير شوربة العدس - ضعي ثوم صحيح وطماطم مقطعة في حلة بها ماء على النار - ضيفي كرفس وكرات وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون - اتركي الخليط ليغلي قليلا على النار ثم ضيفي العدس واتركيه لينضج على نار هادئة - افرمي الخليط ليصبح شوربة - ضعي سمنة مع ثوم مفروم في طاسة على النار وقلبيه حتى يحمر ثم اضيفي اليه العيش المقطع قلبيه قليلا - قدمي الشوربة مع العيش المحمص

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