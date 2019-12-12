قدم الشيف الشربيني طريقة عمل الهوت صوص، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، من أنواع الصلصات التي يرغب الكثيرون في إضافتها في الطعام. مقادير عمل الهوت صوص عصير طماطم فلفل أحمر حار ملعقة كبيرة خل ملعقة صغيرة سكر Advertisements ملح فلفل أسود طريقة عمل الهوت صوص يخلط عصير الطماطم مع قطرات من الماء للتخفيف. يضاف الفلفل الحار والخل والسكر وملح وفلفل أسود وتقلب جيدًا حتى تمام التجانس. يرفع الخليط على النار لمدة دقيقتين مع التقليب الجيد. يرفع الخليط ويوضع فى الثلاجة لحين الاستخدام.

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