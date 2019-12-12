بريطانية تتزوج من سجادتها وتعدها بالحب والإخلاص.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تزوجت سيدة بريطانية تدعى بيكي كوكس، من سجادتها بعد أن نصحها أصدقاؤها بذلك نظرا لحبها الشديد لها.

السيدة التي تبلغ من العمر 26 عاما، أطلقت على سجادتها اسم “مات”، وتتمتع بشهر عسل معها حاليا في منزلها بمدينة مانشستر.

وخلال مراسم الزواج التي استمرت مدة ساعة، وعدت بيكي، وهي أم لطفلين، السجادة بالحب والتكريم والرعاية “حتى يفرق بينهما الموت”.

بيكي، التي ارتدت فستان زفاف أبيض لهذه المناسبة قالت: اشتريت “مات” منذ عام تقريبا، وكنت أعبّر عن حبي لها لأي شخص يصغي إلي، لقد أصبح الأمر واقعا مع أصدقائي الذين اعتادوا المزاح إذا كنت تحبين “مات” كثيرا لماذا لا تتزوجيها؟.

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وأضافت، أقضي الكثير من الوقت في الاعتناء بالسجادة، أنظفها وأخرجها عدة مرات إلى الخارج يوميا، وأتأكد بأنها ستبدو دائما في أفضل حالاتها، لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدون “مات” الآن.

بيكي تستخدم مزيل للبقع لإزالة أي فوضى قد يتركها طفليها على السجادة خلال اليومن وفي المساء تنظفها أيضا.

بيكي تابعت، أنا مهووسة بـ”مات”، وعندما يخلد الأطفال إلى السرير، غالبا ما أستلقي جانبها وأخبرها بأفكاري الخاصة، وقبل بضعة أشهر، عندما قال أحد أصدقائي إنني يجب أن أتزوج بالسجادة، قلت “سأفعل ذلك”.

وقالت، بدا الأمر مزحة في البداية، ولكنني سرعان ما صممت على المضي قدما فيه، لا يمكن أن أكون أكثر سعادة، أنا أتطلع إلى قضاء عيد الميلاد مع “مات”.