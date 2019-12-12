تعتبر اللحمة المفرومة من اللحوم التي سهل تشكيلها وتقديمها في العديد من الأطباق كـ "صينية البشاميل"، وتقدم "هُن" طريقة تحضير قالب اللحمة المفرومة على الطريقة السويسرية للشيف هشام البنا. مقادير قالب اللحمة المفرومة على الطريقة السويسرية 1 ونصف كيلو لحمة مفرومة 2 حبة بصل مفروم 2 ثمرة جزر برنواز 4 ملاعق كبيرة كرفس برنواز 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ربع كيلو بقسماط ناعم 4 فصوص ثوم مفروم 3 بيضات جوزة الطيب 3 ملاعق كبيرة ديمى جلاس Advertisements زعتر طازج مفروم روزمارى طازج مفروم ملح فلفل أبيض طريقة تحضير قالب اللحمة المفرومة على الطريقة السويسرية اخلطي اللحمة المفرومة مع الكرفس والجزر البرنواز والبقدونس المفروم والثوم المفروم أضيفي الملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب الناعمة والديمى جلاس. أضيفي الزعتر والروزمارى الطازجين والمفرومين وقلبى. أضيفى البقسماط والبيض وقلبى. شكِّلى اللحمة على شكل قالب ورشيها بالبقسماط وأدخليها الثلاجة لتتماسك شوحى اللحمة فى الزيت الساخن من جميع الجهات ضعى قالب اللحمة فى الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 220 قطعى قالب اللحمة وقدميه

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