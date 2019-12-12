منها الغدة الدرقية.. 5 تحاليل يجب إجرائها قبل الدايت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يحتاج كل جسم نظام غذائي خاص به للتخلص من الوزن الزائد في أسرع وقت ممكن، ويحدد الطبيب هذا النظام بعد الاطلاع على التحاليل التي أجراها الشخص؛ لمنع خطر الإصابة بمشكلات صحية أثناء الرجيم مثل عدم إنقاص الوزن أو الإغماء والدوار.

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