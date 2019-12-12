الأردنية ميس حمدان تشعل مواقع التواصل بفيديو “مثير” استعرضت فيه مهاراتها بالرقص الشرقي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مثير نشرته الفنانة الأردنية ميس حمدان، وهي تؤدي وصلة رقص شرقي بلباس مكشوف البطن على أنغام أغنية لعمرو دياب.

“حمدان” نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تُعلم ابنة شقيقتها “مي سليم” وصديقاتها قواعد الرقص الشرقي.

وكتبت ميس حمدان على الفيديو، قائلة:” لىً لىً بنت مي وصحباتها خواجات حبتين فطلبوا مني أوريهم كم حركة عربي وزي ما أنتوا شايفين يجننوا، مي سليم ارجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك …ربنا يحميلكوا ولادكم كلكم”.

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وأثار ظهور ميس العاري جدلا واسعا بين متابعيها الذين اتهموها بإثارة الغرائز ونشر العري، فضلا عن إفساد الأطفال بتعليمهم الرقص.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميس حمدان مسلسل “نوف” الذي قدمته في الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضي، وخاضت ميس حمدان من خلال أولى بطولاتها المطلقة في الدراما الأردنية، كما صورت في الفترة الأخيرة حلقة كضيفة شرف في مسلسل “أيام العسل” مع المخرج أحمد نور.

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