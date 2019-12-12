خالد سليم لـ"الوطن": "خيرية مراتي خط أحمر "

قال الفنان خالد سليم، إنه يغير على زوجته خيرية بشكل كبير، ويكن لها الحب والاحترام، ولا يقبل عليها أي أمر، حتى وإن كان مُجرد تعليق غير لائق من رواد "السوشيال ميديا".

وأضاف الفنان خلال ندوته في "الوطن": "خيرية مراتي خط أحمر، لو شفت تعليق غير لائق على صورنا ممكن أعمل بلوك للشخص اللي كتبه، لكن لو التعليق زاد عن حده أكيد مش هسيبه وههاجمه، وده مالوش علاقة بكوني فنان، لكن له علاقة إني بحترم مراتي".

وعن المشادة الشهيرة التي حدثت بينه وبين إحدى المُتابعات بعدما علقت على صورته مع زوجته بشكل لا يليق، ورده عليها، قال: "الناس مهاجمتنيش عشان رديت عليها بنفس أسلوبها، بالعكس احترموني لأني مقبلتش على مراتي كلمة".

وكانت "الوطن" استضافت الفنان، أمس، عقب نجاح مسلسله الأخير "بلا دليل"، والحديث عن أعماله الفنية المُقبلة.