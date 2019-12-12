الامارات | محمد الحبتور يكرِّم طلاب مدرسة الإمارات الدولية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور، محمد خلف الحبتور، طلاب مدرسة الإمارات الدولية في جميرا، ومنح الطلاب شهاداتهم، معبِّراً عن تقديره للعمل الدؤوب الذي قاموا به، وذلك في فعالية أُقيمت بالمدرسة في منطقة جميرا بدبي، وحضرتها آمنة الحبتور، وعدد كبير من أولياء أمور الطلبة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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