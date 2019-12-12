الامارات | معرض في دبي يعكس مفهوم المناظر الطبيعية

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض في دبي يعكس مفهوم المناظر الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف متجر «ذي إيديت» في دبي معرضاً مزدوجاً يطرح أحدث الأعمال الفنيّة للثنائي نيكولاس جونسون وتوم بويت، في أول حضور للفنانين في منطقة الشرق الأوسط.

يستكشف الفنانان في المعرض الذي يستمر حتى 20 يناير المقبل، من خلال 10 لوحات على الورق مفهوم المناظر الطبيعية بأسلوبهما المميز في الرسم، إذ تعكس كل لوحة رؤية فنية فريدة تتمثل في تكوين طبقات رسومية متراكبة تتيح تجميع العناصر والمواد مع بعضها، ما يقدّم مشهداً متعدد الأوجه وصوراً غنيّة بالقوام والأبعاد.

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ونجح جونسون، الذي لطالما اهتمّ باللاوعي النباتي، في ابتكار لغة بصريّة تستكشف الخصائص الرسمية للأزهار وتناقش طريقة تجسيدها على مرّ العصور، ابتداءً من المخطوطات القديمة وصولاً إلى القمصان ذات الأبعاد الفضفاضة الموشّحة بالأزهار، والتي تشتهر بها هاواي، مسقط رأس الفنان. وتدمج سلسة أعمال جونسون المطروحة في المعرض أشكالاً متنوعة من الأوراق النباتية مع بعض الحروف، لتشكّل طبقات رسوميّة لافتة للغاية بفضل التمازج بين تكوين النباتات والموضوع المطروح.

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لوحات على الورق تستكشف مفهوم المناظر الطبيعية.