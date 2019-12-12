الامارات | طارق العريان: أصالة كلمة السر في نجاح «أولاد رزق»

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان: أصالة كلمة السر في نجاح «أولاد رزق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض المخرج، طارق العريان، الحديث عما يثار على المستوى الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي حول طلاقة من زوجته الفنانة أصالة، معتبراً أن حياته الخاصة ليست للإعلام، لكنه أكد أن أصالة هي كلمة السر في مشروع فيلم «أولاد رزق»، فمنذ كان مجرد فكرة وهي تساعدني وتشجعني، وتطّلع على المستجدات، وقد شاركت بالغناء في الجزأين بالأغنيات الدعائية، وقررت أن أستعين بها كممثلة حتى دون أن أرجع إليها وأحصل على موافقتها، لأني أعرف أنها تحب التمثيل وتفكر فيه، وحاولت أن أساعدها وأدفعها للتجربة من دون أن تفكر فتتردد وتقلق من المغامرة».

يعتبر المخرج طارق العريان من أبرز المخرجين على الساحة الفنية، وتميز بطابعه الخاص منذ بداية ظهوره، وقدم العريان مجموعة من التجارب اللافتة، آخرها مشاركته الناجحة في فيلم «ولاد رزق 2»، الذي تجاوزت إيراداته 100 مليون جنيه.

ونفى العريان لـ«الإمارات اليوم» أن يكون الإصرار على الأجزاء الجديدة من الأعمال حالة إفلاس، قائلاً «نجاح الجزء الأول كان الدافع الأساسي لأن أفكر في عمل جزء ثانٍ، فالناس أحبت الفيلم جداً، ولاتزال تتذكره، وطالبت بجزأين ثانٍ وثالث، وحتى بعد عرض الفيلم بأربع سنوات لايزال يحقق مشاهدات عالية، ولم أكن أجرؤ على ذلك إلا بعد أن لمست نجاح الجزء الأول، لأن قماشة الفيلم تحتمل التطور، وأجزاء لا عدد لها، الإفلاس الفني هو تقديم أعمال سيئة ومفتعلة وهذا لم يحدث في «ولاد رزق 2»، حيث كانت هناك أحداث وشخصيات جديدة، ونجوم كبار شاركوا كضيوف شرف، الفيلم نجح جداً واقترب من 100 مليون جنيه».

وأضاف العريان «صعوبات كبيرة قابلت العريان في تنفيذ الفيلم، أبرزها النجوم وصعوبة التنسيق في ما بينهم بسبب الانشغالات، ومشاهد الأكشن الباهظة، كانت تشغلني جداً طريقة تنفيذ الفيلم، وفضلت أن يكون التصوير طبيعياً في أماكن حقيقية، لذلك لم أبنِ ديكورات في معظم المشاهد، واستلزمت مشاهد الأكشن توفير إمكانات باهظة الثمن، ومنها سيارات من نوع خاص، وكاميرات حديثة، وأدوات تصوير وإضاءة وتقنيات غالية جداً، وكادت بعض هذه الأدوات تتعرض للتلف أثناء التصوير، وتقريباً كانت في عهدتي من شركة الإنتاج وكنت أتحمل المسؤولية، أما الأخطر فهو أن تصوير معظم المشاهد الخطرة كان أثناء الليل، وأصر النجوم على تصوير المشاهد بأنفسهم من دون الاستعانة بدوبلير في معظم الأحيان، وهذا كان يجعلني في حالة رعب لأن بعضهم تعرض لإصابات حقيقية.