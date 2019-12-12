الامارات | حوار ثقافي إماراتي - كوري في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن حوار ثقافي إماراتي - كوري في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري الجنوبي بارك يانغ وو، مذكرة تفاهم لإطلاق الحوار الثقافي الإماراتي - الكوري في 2020.

وتهدف المذكرة التي وقّعت في العاصمة الكورية سيؤول إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الثقافي، وتطوير العلاقات المتبادلة بين البلدين في الثقافة والفنون والتعليم الثقافي والفني والإعلام والرياضة.

وأكدت نورة الكعبي خلال مؤتمر صحافي عقد في سيؤول، أن «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية في فبراير الماضي قدمت دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ونقلة نوعية في مستوى التعاون»، مضيفة أنه تمت ترجمة الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين عبر تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتبادل الزيارات وتوقيع العديد من الاتفاقيات، ويأتي الحوار الثقافي الإماراتي - الكوري كإحدى ثمار هذه الزيارة، مع تطلع البلدين إلى بناء علاقات تعاون قوية مبنية على أسس صلبة.

وأشارت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إلى أن الإمارات تجمعها مع كوريا علاقات متينة، إذ يتشارك البلدان في القيم الإنسانية والاعتزاز بالتقاليد والتراث واحترام الآخر، موضحة أنه «ترسيخاً للعلاقات المميزة بين البلدين وبمناسبة مرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما، أطلقنا الحوار الثقافي الإماراتي الكوري الذي يمثل خطوة أخرى لتعزيز العلاقات الإماراتية - الكورية الطويلة والممتدة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وهي علاقة راسخة يحتذى بها في العلاقات الدولية على المستويين الرسمي والشعبي».

Advertisements

من جهته، عبر وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري عن سعادته باختيار 2020 عاماً للتبادل الثقافي الكوري - الإماراتي من أجل تفعيل التبادل الثقافي، وتعميق الصداقة بين البلدين. وأشاد بقيم التسامح والتعايش التي تتميز بها الثقافة الإماراتية، والتي تسهم في التجانس والتعايش بين مختلف الديانات والأعراق والثقافات وتحترم التنوع الثقافي.

من جانبه، أكد سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية عبدالله سيف علي النعيمي، أن العلاقة الإماراتية - الكورية علاقة استراتيجية خاصة، مشيراً إلى أن 2020 سيوافق ذكرى مرور 40 عاماً على بداية العلاقات بين البلدين، وسيشهد هذا العام حواراً وفعاليات ثقافية بينهما.

وتتمتع الإمارات بعلاقات طويلة وممتدة مع جمهورية كوريا الجنوبية منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وتوج الجانب الثقافي منها عبر افتتاح المركز الثقافي الكوري بأبوظبي عام 2016، والذي يعد المركز الثقافي الثاني لكوريا في الشرق الأوسط.

كما تستضيف العاصمة الإماراتية منذ عام 2013 مهرجاناً سنوياً خاصاً بالثقافة الكورية. كما تشارك كوريا الجنوبية بجناح بتصميم مبتكر في «إكسبو دبي 2020» تحت شعار «كوريا الذكية تحرك العالم نحوك»، ويمثل لوحة تنبض بالفن والثقافة ورؤى المستقبل.