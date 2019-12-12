الامارات | «العويس» تحتفي بالفائزين بجوائزها 19 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «العويس» تحتفي بالفائزين بجوائزها 19 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أنها ستحتفي بالفائزين بجوائز الدورة الـ16 في 19 ديسمبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وستكرّم المؤسسة كلاً من الشاعر العراقي الدكتور علي جعفر العلاق، والروائية اللبنانية عَلَوية صبح، والمفكر السوداني الدكتور حيدر إبراهيم علي، والناقد التونسي الدكتور محمد لطفي اليوسفي، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الفائزة بجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي (مملكة البحرين)، والذين اختيروا من بين 1745 مرشحاً، وهم إجمالي عدد المتقدمين لنيل الجوائز في هذه الدورة.

وسيشتمل الحفل على تقرير لجان التحكيم وبيان مجلس الأمناء حول جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي وقصائد شعرية يقدمها علي جعفر العلاق، إضافة إلى استعراض لوحات (بورتريه) للفائزين، والتي رسمت بريشات فنانين معروفين.