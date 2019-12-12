الامارات | دببة قطبية ترحل عن بلدة روسية بعد أن اجتاحتها

شكرا لقرائتكم خبر عن دببة قطبية ترحل عن بلدة روسية بعد أن اجتاحتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس، أن نحو نصف 60 من الدببة القطبية التي اجتاحت بلدة روسية الأسبوع الماضي، وسط شتاء دافئ بشكل خاص، قد غادرت البلدة بعد أن تشكلت على نحو بطيء مساحات من الجليد، والتي تحتاجها الدببة لصيد حيوانات بحرية.

وقال الناشط في مجال البيئة، تاتيانا مينينكو، في تصريحات أوردتها وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، إن «الجليد بدأ يتشكل، لكن درجة الحرارة تتأرجح حول نقطة التجمد».

Advertisements

ويقود مينينكو، من الصندوق العالمي للحياة البرية، متطوعين يسعون لمنع حدوث مواجهة بين الدببة وسكان محليين في بلدة «ريركايبي» شمال شرقي روسيا.

وكان الصندوق العالمي للحياة البرية في روسيا قد ذكر في بيان الأسبوع الماضي أن الدببة بدت نحيفة وجائعة الأسبوع الماضي، وهي تتجول بالقرب من البلدة بحثاً عن غذاء، وسط «طقس دافئ بشكل غير عادي بالنسبة لبداية ديسمبر».