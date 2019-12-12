الامارات | أفراح الرميثي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الرميثي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم خميس سيف خادم الرميثي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها سيف إلى كريمة أحمد عبدالله الدليل الرميثي. حضر، الحفل الذي أقيم بقاعة الشهامة للأفراح في أبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من المدعوين. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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