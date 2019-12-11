خالد سليم: أنا زوج مثالي.. ومراتي بتساعدني في كل حاجة

قال الفنان خالد سليم، إن شخصية "طارق" التي قدمها في مسلسل "رسايل" مع الفنانة مي عزالدين، هي الأقرب لشخصيته الحقيقية مع زوجته، مؤكدًا: "أنا زوج مثالي جدًا، بساعد مراتي، في تربية الأولاد، وبحضرلهم حاجتهم الصبح، وبقدر أديها من وقتي وأشاركها كل اللحظات، لكني في أوقات كتير بكون عصبي زي أي حد".
وتابع "سليم" خلال ندوته في "الوطن": "مراتي مسعداني إن بيتنا يكون مُستقر والحياة تمشي بين البيت والشغل".
وتابع: "هي متفهمة طبيعة عملي زي السفر الكتير، البيات برة، وإني ليا معجبات، ودة مساعدني جدًا، لأن لو هي مش كدة كانت هتكون فيه مشاكل أكيد".
وكانت "الوطن" استضافت الفنان، أمس، عقب نجاح مسلسله الأخير "بلا دليل"، والحديث عن أعماله الفنية المُقبلة.
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