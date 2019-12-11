"ابعدي عن الرنجة".. كيف تحافظين على وزنك خلال الحمل؟

تقدم العديد من السيدات، على تناول الأكلات والسناكس بكثرة خلال أشهر الحمل، فبعضهن يشعر بالجوع لفترت طويلة، وأخريات يعتقدن أنهن يغذين الأجنة.

وقد تقع البعض منهن في مشكلة زيادة الوزن، التي قد تضرها فيما بعض خلال الولادة.

ومن جانبه، قدم محمود العفيفي، أخصائي السمنة والنحافة، لـ "هن" بعض النصائح للسيدات، لكي يحافظن على ثبات أوزانهن خلال أشهر الحمل، والتي جاءت على النحو التالي:

تجنب تناول الأكلات المُعلبة، أو التي تحتوي على مواد حافطة.

الابتعاد عن تناول الأطعنة "النيئة"، بخاصة الأسماك، كالسردين والرنجة.

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تناول الماء بكميات وفيرة.

الاهتمام بتناول البيض والألبان خالية الدسم.

تناول الخضروات والفاكهة بنسبة كبيرة، للاستفادة من عناصر البروتين والفيتامينات والمعادن.

تناول كميات قليلة من النشويات والدهون.

المشي لمسافات طويلة، بخاصة عقب الشهر السادس، لتيسير عملية الولادة.