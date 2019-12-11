تبلغ من العمر 16 عاما.. من هي جريتا تونبرج شخصية العام 2019

اختارت مجلة تايم الأمريكية الناشطة السويدية الشابة جريتا تونبرج، لتكون شخصية العام 2019، وذلك لدورها في الدفاع عن المناخ.

ووضعت مجلة "تايم" الأمريكية صورة الناشطة السويدية على غلاف عددها لشهر ديسمبر، وهو التقليد الذي تتبعه كل عام.

ويرصد "هن" أبرز معلومات عن الناشطة الصغيرة جريتا تونبرج:

- من مواليد عام 2003، وتبلغ من العمر 16 عامًا.

- تنتمي لعائلة فنية فوالدتها هي مغنية الأوبرا السويدية ميلينا إيرنمن، ووالدها الممثل سفانتي تونبرج.

- برزت شخصيتها البارزة حينما بدأت الاضطراب عن الدراسة، وقررت عدم الالتحاق بالمدرسة، وذلك في العام 2018، بعد موجات الحر وحرائق الغابات في السويد، وطالبت وقتها الحكومة السويدية بضرورة الحد من انبعاثات الكربون وفقا لاتفاق باريس.

Advertisements

- ألهمت طلاب المدارس وقتها بضرورة المشاركة في الإضرابات الطلابية، فقام أكثر من 20 ألف طالب بتنظيم إضرابات في 270 مدينة على الأقل.

- وفي العام ذاته ألقت "تونبرج" خطابا في قمة تغير المناخ للأمم المتحدة، وتحدثت أيضًا أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة.

- وألقت الناشطة الصغيرة كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، يناير 2019.

- رفضت تسلم جائزة شركة تيلجا إنيرجيز للكهرباء، فكان يتعين على المتسابقين النهائيين السفر جوًا إلى ستوكهولم.

- وفي العام 2018 صنفت مجلة تايم "تونبرج" بأنها من أكثر 25 مراهقًا ذوو نفوذ في العالم.

- وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يتزامن 8 مارس من كل عام، أعلنت "تونبرج" بأنها أهم امرأة في السويد لعام 2019.