"الوسط الفني" كلمة السر في خطوبات محمد الشرنوبي الثلاثة

يعتبر "الوسط الفني" هو كلمة السر التي جمعت الفنان محمد الشرنوبي بعلاقاته العاطفية، وذلك بعدما أعلن خطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويرصد "هن" العلاقات العاطفية التي دخلها الفنان محمد الشرنوبي، ليكن الوسط الفني الرابط الأساسي لها:

راندا رياض.. مديرة أعمال أنغام

"مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأاسعدك وأعرف اخليكي على طول مبسوطة ..ربنا يخليكي ليا" بهذه الكلمات أعلن الفنان محمد الشرنوبي، خطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام.

ومنذ شهر يونيو لعام 2018 كانت "راندا" تولت مسؤولية المكتب الإعلامي للمطربة أنغام الخاص بأعمالها الفنية.

وتألقت العروس "راندا" في حفل الخطوبة بارتدائها جمبسوت أوف وايت بأكمام من الشيفون، وتركت شعرها منسدلا إلى جانب مكياج بسيط.

سارة الطباخ.. مديرة أعماله السابقة

وقبل عدة أشهر، وتحديدًا في منتصف يونيو الماضي، كانت المنتجة سارة الطباخ، أعلنت خطبتها من الفنان محمد الشرنوبي، وهي كانت المنتجة الخاصة بأعمال الفنان الشاب وصاحبة شركة earth production.

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وعقب أسابيع قليلة من نبأ الخطوبة، أعلن "الشرنوبي" في بيان له عبر حساباته على "السوشيال ميديا" انتهاء ارتباطه بالمنتجة سارة الطباخ، التي تسببت له في مشكلات أسرية- حسب قوله وقتها-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما.

لمي كتكت.. ابنة الفنانة أمل رزق

ارتبط بها أيضا من خلال الوسط الفني، وهي تعتبر أولى العلاقات العاطفية في حياة الشرنوبي، وانتهت بالخطوبة التي لم تدم كثيرًا حتى أعلن الثنائي انفصالهما، هي الفنانة الشابة لمي كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق.

فقبل 3 سنوات، خطب الفنان محمد الشرنوبي، الفنان الشابة لمي كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق والمنتج الراحل إسماعيل كتكت، وخلال فترة الخطوبة حرص "الشرنوبي ولمي" على نشر الكثير من الصور، والتي كشفت عن علاقة الحب القوية التي كانت تجمعهما.

ولم تدم فترة الخطوبة طويلة، فانتهت عقب 8 أشهر فقط، وصرحت حينها الفنانة الشابة، بأن قرر الانفصال جاء نتيجة الاختلاف في وجهات النظر، وأنها تتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

وقبل أشهر قليلة كانت الفنانة أمل رزق أعلنت خلال برنامج "أراب وود"، المذاع عبر فضائية روتانا، بأنها لم تكن موافقة على خطبة ابنتها: "لمى كانت لسة صغيرة في السن، وأنا مكنتش موافقة على ارتباطها بيه، وقالتلي اشمعنى أنتي، فرديت عليها أنا كنت متجوزة سيد الرجالة".