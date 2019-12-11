"ولا حتى بوست".. أنغام تغيب عن "فرحة" خطوبة مديرة أعمالها والشرنوبي

وسط احتفاء العديد من الفنانين والإعلاميين بخطبة محمد الشرنوبي وراندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، تغيبت المطربة أنغام عن المشهد، والتزمت الصمت التام، ما أثار تساؤلات حول مدى موافقتها على ذلك الارتباط.

"هن" رصد اختفاء المطربة المصرية من الاحتفال بارتباط مديرة أعمالها، خلال الفقرات التالية:-

أنغام "غياب" في حفل خطبة الشرنوبي ومديرة أعمالها

ولم تتواجد أنغام في المواد المصورة، الخاصة بحفل خطبة "الشرنوبي" و"راندا"، والتي شاركها الفنان الشاب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث تضمنت حضور الأقارب فقط، في حفل عائلي بسيط بالمنزل.

وعلق "الشرنوبي"، قائلا: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

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الشرنوبي وخطيبته على إنستجرام أنغام: "مفيش أفراح"

لم تعلق أنغام حتى الآن، على منشور إعلان خطوبة "الشرنوبي" على موقع التواصل الاجتماعي، رغم تلقي الفنان تعليقات من العديد من زملائه بالوسط الفني والإعلامي، أبرزهم: كارمن سليمان ومايان السيد، وسمر يسري.

أنغام تغيب مجددا عن الاحتفال بخطوبة الشرنوبي

لم تهنئ المطربة، مديرة أعمالها أو المطرب الشاب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، سواء بمنشور أو "أستوري"، على الرغم من تفاعلها مع العديد من الأحداث والفعاليات، آخرها رثاء الفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي توفي الثلاثاء الماضي.

جدير بالذكر أن الشرنوبي ظهر بصحبة الفنانة أنغام، وزوجها ومديرة أعمالها في العديد من الاحتفالات والمناسبات الفنية، الأمر الذي أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط بين راندا والشرنوبي.