تعرفي على بعض الأفكار لارتداء عقد التشوكر

بعد أن اختفت لأعوام قليلة موضة عقد التشوكر "Choker" عادت من جديد لتكون ضمن أبرز صيحات إكسسوارات خريف وشتاء 2020. وقد تنوعت موديلات التشوكر حين تم تقديمها من جديد، وذلك كي تتناسب مع أذواق أغلب السيدات والفتيات بمختلف أعمارهن.

العقد التشوكر مع الأزياء الكاجوال

عندما ظهرت موضة الإكسسوارات التشوكر للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث أعوام، كان يتم تنسيقها مع الملابس العملية بشكل كبير وذلك نظرًا لأنها ملائمة لأغلب الملابس الكاجوال. فيمكنك تنسيقها مع البلوزات أو الجواكيت بطريقة سهلة وبسيطة خاصة إن كانت مميز بفتحة صدر دائرية أو V وأيضًا مع الملابس ذات العنق المرتفع. ولكن انتبهي باختيار موديل التشوكر الذي يتميز بتصميم معدني بسيط أو بارتداء الشكل المصنوع من الجلود.

العقد التشوكر مع الملابس الرسمية

صيحة العقد التشوكر من أبرز الإكسسوارات التي يمكنك اختيارها وتنسيقها بسهولة مع الملابس الرسمية على طريقة مدوني الموضة. حيث أنها سوف تكون مناسبة مع البدل والتنورة والبليرز الرسمي بشكل كبير. وذلك حين تختاري موديل التشوكر الجلد المزين بالتفاصيل المعدنية أو مع شكل التشوكر المرصع بالفصوص الملونة أو اللؤلؤ بطريقة فخمة.

تنسيق العقد التشوكر في السهرة

هناك نوعان من التشوكر بإمكانك اختيارها في إطلالة السهرة، الأول وهو العقد الضخم المعدني الذي يتناسب أكثر مع ملابس السهرة العصرية أو الجريئة. والثاني التشوكر المزين بالفصوص الملونة والتي تتوافق مع الملابس الكلاسيكية لتمنحك مظهر فخم. لهذا انتبهي جيدًا عند اختيار شكل القلادة التي تتناسب مع إطلالة السهرة للحصول على مظهر مثالي متناسق.

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