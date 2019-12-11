طريقتان لصناعة شجرة الكريسماس في المنزل بـ"بساطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شجرة الكريسماس من أهم مظاهر الاحتفال بقدوم السنة الجديدة، ومع اقتراب نهاية العام، حان الوقت لتضفي على منزلك روح وملامح الاحتفالات برأس السنة؛ لإدخال البهجة على أفراد عائلتك خاصة أطفالك.

وإذا كنت ترغبين في صنع شجرة الكريسماس بيدك وبمشاركة أطفالك، نقدم لكِ بعض الأفكار التي تساعدك على ذلك بشكل بسيط، وفقا لمهندسة الديكور هالة حمدي في تصريحها لـ"الخليج 365".

1- الشجرة من الورق المقوى

الأدوات:

- مقص.

- لوحان من الورق المقوي أو الكرتون.

- أفرع إضاءة (ذات اللمبات الصغيرة).

- كرات ملونة.

- سلك به لمبات.

- زينة بأشكال مختلفة.

الطريقة:

- قصي لوحي الورق المقوي أو الكرتون على شكل شجرة الكريسماس بشكل بسيط.

Advertisements

- ضعي الزينة عليها، مثل الجرس أو الشموع أو ألعاب الأطفال البسيطة ذات الشكل الأحمر.

- ضعي بعض الصور، أو الاشكال الدائرية من الورق المقوي لإضافة شكل رائع وبسيط في التزيين.

2- من الخشب

الأدوات:

- ألواح من الخشب.

- زينة خضراء.

- كرات ملونة.

- فرع نور.

الطريقة:

- قطعي ألواح الخشب إلى عدة أشكال تساعدك على صنع شكل الشجرة.

- ضعي الزينة الخضراء بشكل دائري على الشجرة، حتى تتمكني من تغطية جميع جوانب الشجرة المصنوعة.

- ضعي على الزينة الكرات الملونة الحمراء والخضراء للتزيين، لتحصلي على شكلا رائعا.

- أفرع النور الملونة من أساسيات أدوات تزيين الشجرة، ضعيها عليها لإنارة الشجرة لتضفي شكلا جماليا.