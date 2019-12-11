بالألوان الزاهية.. ديور تقدم مجموعة مكياج مخصصة للعطلات

محمد اسماعيل - القاهرة - لأنها أجمل أوقات العام، فليس هناك وسيلة للاحتفال بالعطلات أفضل من التألق بإطلالات جمالية أكثر جرأة. ويقدم لك بيتر فيليبس، المدير الإبداعي والمسؤول عن صورة العلامة بمكياج ديور، يدَ المساعدة بمجموعة مكياج غنيّة بالألوان الرائعة. وتحمل هذه المجموعةُ المبتكرة التي تحتفي بالعقد الجديد اسمَ “هابي 2020″، وتتميز بألوان زاهية تشمل درجات الوردي، والأخضر، والأصفر، وطبعاً لم تنس ديور اللون الذهبي اللامع والغليتر اللمّاع. وعن هذه المجموعة، يقول فيليبس: “يعد 2020 رقماً مميزاً، وعاماً رائعاً تحتفي به دار ديور بمجموعة متألقة مثل الألعاب النارية".، حسب ما جاء في مجلة "فوج".

وتركز المجموعة بشكل رئيسي على العيون. وقد طبعت ألوان مجموعة “5 كولور هابي 2020” لظلال العيون بعبارة “هابي 2020” ما يجعلكِ تترددين في غمس فرشاتكِ بها. ويركز "سيليبريت إن جولد"، وهو اسم القسم الأول، على الظلال الذهبية بألوان مثل النحاسي العميق والأسود لتكوني على أتم استعداد لرسم أجمل عيون دخانية، أما القسم الثاني “بارتي إن كولورز”، فيقدم الوردي، والأخضر، والذهبي والأزرق للنساء الراغبات في وضع مكياج يتسم بقدر من الإبداع. وتأتي حمرة الشفاه ذات الألوان البنفسجية، والوردية الخشبية، ولون البشرة المائل إلى البرتقالي والأحمر الزاهي في عبوات معدنية ثمنية. وتستكمل ألوان طلاء الأظافر الخلابة جمال هذه المجموعة، إذ تتميز قاعدتها باللون اللؤلؤي، والبنفسجي، والأحمر الجريء. ومع إضافة الجليتر اللمّاع متعدد الألوان إليها، ستحصلين على طلاء أظافر رائع ستودين التباهي به فوراً.