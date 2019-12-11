هاني البحيري ينشئ أكاديمية لتعليم الموضة والأزياء في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

أعلن مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الإثنين بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل الديفيليه الخاص به رقم 100، والمقرر عقده يوم 23 ديسمبر المقبل، وذلك في حضور الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير، والاعلامية سهير جودة التي أدارت المؤتمر، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة وعايدة زايد مدير مركز التصميم والموضة التابع للوزارة الصناعة، والاستايلست ومصممة الفرو جيسي ناصف.

وخلال فعاليات المؤتمر وقع مصمم الأزياء هاني البحيري بروتوكول لإنشاء أكاديمية "صناعة الموضة" مع وزارة الصناعة، لتعليم الشباب تصميم الأزياء والموضة.

وأكد البحيري، أن البروتوكول أخذ وقتًا طويلًا ليظهر للنور بعد جلسات عمل عديدة، وأكد أن هدفه الأول خلق جيل جديد على قدر كبير من الموهبة والوعي ليكمل المسيرة في عالم الموضة والأزياء.

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وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن البروتكول الذي تم توقيعه بين 4 جهات رائدة في صناعة الموضة والأزياء في مصر، وتحت الإشراف الكامل لوزارة الصناعة، بالتعاون مع البحيري، هو بمثابة تحقيق الحلم الذي كان مجرد فكرة تم طرحها العام الماضي خلال المؤتمر الصحفي لمجموعة 2019. وخلال هذا العام عقدنا العديد من جلسات العمل للخروج بهذا البروتوكول الذي يستهدف إمداد سوق العمل بالكوادر القادرة على الابتكار ومواكبة التطور وإعداد جيل جديد من المصممين المبدعين.

وتقوم غرفة صناعة الملابس الجاهزة بوضع الإطار العام لبرنامج التدريب مع وضع معايير قياس الخبرة والموهبة للشباب، أما دور هاني البحيري يكمن في تعليم المصممين أساسيات الموضة، وتقديم خبرته وإشرافه الكامل على البرنامج، بالإضافة الى الإشراف الكامل على جميع مراحل التدريب في الأتيليه الخاص به.

فيما يتكفل مركز التصميمات والموضة بتوفير التدريب العملي والأدوات والمعدات، وتقديم الخبرة والاستشارات الفنية اللازمة، وتعليم الباترون والحياكة، والتدريب على عمل النماذج الأولية.

ويتحمل مركز تحديث الصناعة توفير قاعات التدريب الملائمة لإقامة التدريب النظري الخاص بالبرنامج وذلك بمقر كرييتيف هب ايجيبت بالقاهرة الجديدة لعدد 20 متدربًا في حدود 60 ساعة تدريبية.